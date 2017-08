Michelle Soifer volvió amenazar a Rosángela Espinoza en vivo

Michelle Soifer y Rosángela Espinoza volvieron a protagonizar un fuerte enfrentamiento verbal en pleno programa en vivo de Esto es Guerra, luego que “La Chica Selfie” interfirió en una de las pruebas de la popular “Michi”.

“Porque si ella me busca, me va a encontrar. Hace rato lo estoy diciendo, solo digo que me deje tranquila o yo voy a reaccionar con ella y no le va a gustar”, dijo Michelle Soifer.

Los conductores de Esto es Guerra tuvieron que intervenir para calmar las aguas entre las chicas reality y finalmente todo quedó a favor de Rosángela Espinoza, quien sí obtuvo el punto para su equipo.