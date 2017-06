Esto es Guerra: Michelle Soifer sufre accidente automovilístico y preocupa a fans

Los presentadores de Esto es Guerra señalaron durante la emisión que Michelle Soifer estaba ausente debido a que sufrió un accidente automovilístico en la panamericana sur. Esta noticia alarmó a sus compañeros; sin embargo, la producción confirmó que estaba fuera de peligro.

“Bueno no ha pasado nada grave pero ha tenido un accidente camino aquí en la panamericana y ha ido un carro a auxiliarla. Estamos confirmando que no es nada grave. Esto acaba de suceder”, dijo María Pía Copello.

“Ha habido una avería en el carro por lo tanto ha tenido que ir otro vehículo para auxiliarla, es un choque, se va a demorar. Avisó a la producción. Ojo, ella está bien”, agregó Mathías Brivio.

Los presentadores de “Esto es Guerra” aprovecharon la presencia de Erick Sabater para preguntarle si sabía algo sobre el accidente de su ex Michelle Soifer. “En esta oportunidad espero que de verdad no haya tenido ningún tipo de problema. Si la situación es verdadera, ojalá que no le haya pasado nada”, respondió el chico reality.

Todo sobre Esto es Guerra

“Esto es Guerra”, también conocido como EEG, es un reality peruano de competencias emitido a través de América Televisión, producido por ProTV y bajo la conducción de Mathías Brivio y María Pía Copello.

“Esto es Guerra” se estrenó como una secuencia del programa “Dos para las 7” el 5 de abril de 2012, donde solo se emitía dos días a la semana. En esa época se enfrentaban dos equipos, uno de hombres y el otro de mujeres. A partir del 25 de mayo del mismo año se empezó a emitir de lunes a viernes, pero esta vez los equipos eran mixtos y se hacían llamar “Leones” y “Cobras”.

En abril del 2016, la producción de “Esto es Guerra” dio a conocer que se realizaría una nueva formato y es así como desde esa fecha los equipos estaban compuestos por los integrantes originales de “Esto es Guerra” y “Combate”, programa rival del mismo formato.

En la actualidad, “Esto es Guerra” es uno de los programas más sintonizados en la televisión peruana, incluso Pro TV ha vendido este formato a países como Bolivia y Panamá. Este formato ha tenido tanto éxito que fue nominado a los “Premios Luces” desde el año 2012.