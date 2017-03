EEG: esto dijo Michelle Soifer tras el polémico audio de la madre de Milett Figueroa

Michelle Soifer hizo un pequeño paréntesis en ‘Divas’, reality de baile de Esto es Guerra, para pronunciarse sobre el audio que se difundió de la madre de Milett Figueroa.

“Esperé que Milett Figueroa venga y se disculpe. Esta vez sí me afectó lo que dijo de mí, afecto a mi familia. Si mi madre hubiera hecho eso yo hubiera dado la cara para pedir disculpas. Me siento muy afectada con todo esto”, comentó Michelle Soifer.

Recordemos que hace unos días, Doña Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, no dudó en defender a su hija luego que Michelle Soifer la tildara de ‘ignorante’ y no apta para ser parte del jurado del reality de baile de Esto es Guerra.

Sobre las declaraciones de madre de Milett Figueroa

La madre de Milett Figueroa no se midió con sus comentarios y la llamó ‘cerda asquerosa’ y ‘pobre diabla’. “Pero ya sabes ha despotricado esta pobre diabla. Pucha yo tendría para destrozarla a esta cerda asquerosa. Esta gorda, acabada, se le han caído los cachetes, se le ha roto las cuerdas vocales ya no lo va a recuperar nunca más y todo es el karma”, sostuvo.

“Una mujer que no tiene nada que hacer con mi hija, nada le ha hecho mi hija. Pero como no sabe cómo salir en pantallas y ve tremendo mujerón que se acerca y ella es una cerda. Pucha no sabes el odio que le ha dado”, agregó.

Mientras transmitían el informe estaba presente Chris Soifer, quien no pudo evitar romper en llanto tras escuchar los fuertes calificativos que tuvo Doña Marha hacía su hermana.

