Lunes 13 de febrero del 2017 - 19:35

Esto es Guerra: Michelle Soifer no quiere regresar a los Leones y toma radical decisión

0 Reproducciones

En la más reciente edición de Esto es Guerra, el Tribunal anunció cambios para equiparar los equipos y Michelle Soifer fue enviada a los Leones, aunque ella negó a vestir el uniforme amarillo.

“Ya me quitaron a Patricio, me hubiese encantado que él sea mi capitán, pero ahora prefiero que sea Nicola Porcella (…) Si no me cambio, ¿cuál sería mi castigo?”, preguntó Michelle.

“Si usted no se pone el uniforme de los Leones, estará fuera de la competencia. Le doy un minuto para pensarlo”, le advirtió el Tribunal.

Pasado el minuto, Michelle Soifer se mostró reacia a aceptar el cambio de equipo, aunque finalmente cedió.

“Me parece injusto que tenga que pagar los platos rotos de una mala decisión que ha tomado el capitán. El nivel de competencia es muy diferente también, yo siento que… ya, me voy a cambiar”, sostuvo la competidora.