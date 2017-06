Esto es Guerra: Michelle Soifer dejó muda a Rosángela Espinoza con este comentario

Durante la competencia ‘Afrotón’, en Esto es Guerra, Rosángela Espinoza se quejó por su eliminación, pero Michelle Soifer la dejó sin palabras con inesperado comentario.

“No es justa mi eliminación. Patricio no baila festejo, Yaco tampoco y Nicola menos. Que me den el motivo por favor del por qué me están eliminado. Soy sincera y las cosas como son, el público me va a respaldar”, dijo Rosángela Espinoza, visiblemente molesta.

“Podrás bailar desde los 8 años, pero te falta carisma. Ya, eliminada”, intervino Michelle Soifer, dejando ‘muda’ a la chica selfie.

Todo sobre Esto es Guerra

“Esto es Guerra”, también conocido como EEG, es un reality peruano de competencias emitido a través de América Televisión, producido por ProTV y bajo la conducción de Mathías Brivio y María Pía Copello.

“Esto es Guerra” se estrenó como una secuencia del programa “Dos para las 7” el 5 de abril de 2012, donde solo se emitía dos días a la semana. En esa época se enfrentaban dos equipos, uno de hombres y el otro de mujeres. A partir del 25 de mayo del mismo año se empezó a emitir de lunes a viernes, pero esta vez los equipos eran mixtos y se hacían llamar “Leones” y “Cobras”.

En abril del 2016, la producción de “Esto es Guerra” dio a conocer que se realizaría una nueva formato y es así como desde esa fecha los equipos estaban compuestos por los integrantes originales de Esto es Guerra y Combate, programa rival del mismo formato.

En la actualidad, “Esto es Guerra” es uno de los programas más sintonizados en la televisión peruana, incluso Pro TV ha vendido este formato a países como Bolivia y Panamá.