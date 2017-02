Miércoles 08 de febrero del 2017 - 11:14

Esto es Guerra: Michelle Soifer arremete contra Jazmín Pinedo y Gino Assereto

¡Le declara la guerra! Michelle Soifer no se guardó nada y lanzó duros comentarios contra Jazmín Pinedo y Gino Assereto en la reciente edición de Esto es Guerra. La popular ‘sol’ tildó de mentirosos a ambos y se mostró completamente molesta.

“No me hubiese gustado conocer al señorito y a su novia porque lo único que hacen es hablar mal. Assereto, mentiroso, son varias cosas. Su novia me ha hecho la vida imposible y eso no me gusta”, señaló Michelle Soifer.