Esto es Guerra: ¿Melissa Loza y Mario Irivarren se besaron en reto de actuación?

En la última edición de Esto es Guerra, Melissa Loza y Mario Irivarren protagonizaron romántica escena de telenovela. ¿Se dieron el beso final?

Durante el reto de actuación, Mario Irivarren se le acercó a Melissa Loza y simuló darle un beso en los labios, algo que no habría sucedido pues la popular ‘Diosa’ prefirió lanzarse al piso para evitarlo.No obstante, las cámaras no lograron captar si efectivamente, hubo beso o no.

Cabe mencionar que ambos están solteros y que, incluso, fueron vinculados tiempo atrás aunque los guerreros se encargaron de desmentir algún romance.

Todo sobre Esto es Guerra

“Esto es Guerra”, también conocido como EEG, es un reality peruano de competencias emitido a través de América Televisión, producido por ProTV y bajo la conducción de Mathías Brivio y María Pía Copello.

“Esto es Guerra” se estrenó como una secuencia del programa “Dos para las 7” el 5 de abril de 2012, donde solo se emitía dos días a la semana. En esa época se enfrentaban dos equipos, uno de hombres y el otro de mujeres. A partir del 25 de mayo del mismo año se empezó a emitir de lunes a viernes, pero esta vez los equipos eran mixtos y se hacían llamar “Leones” y “Cobras”.

En abril del 2016, la producción de “Esto es Guerra” dio a conocer que se realizaría una nueva formato y es así como desde esa fecha los equipos estaban compuestos por los integrantes originales de Esto es Guerra y Combate, programa rival del mismo formato.

En la actualidad, “Esto es Guerra” es uno de los programas más sintonizados en la televisión peruana, incluso Pro TV ha vendido este formato a países como Bolivia y Panamá.