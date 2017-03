14 de marzo del 2017 - 20:47

Esto es Guerra: ¿Melissa Loza minimizó a Milett Figueroa con este comentario?

“Ahora sí me siento feliz con el jurado. Un jurado realmente de altura”, expresó Melissa Loza luego que Milett Figueroa sea reemplazada por Tula Rodríguez, como jurado de la secuencia “Divas”.

“Estoy feliz porque realmente me gusta que me califique gente que admiro como Tula. Las tres miembros del jurado saben de canto, baile y son muy talentosas. Eso es lo que quiere el público. Necesitamos gente de peso, gente con trayectoria, que sepa de música de verdad. No motiva una persona que tu le llevas ventaja. Ahora estoy tranquila porque me va a calificar un jurado que sí sabe”, agregó Melissa.

Como se sabe Milett Figueroa se vio en la obligación de renunciar al programa Esto es Guerra tras los comentarios ofensivos de su madre hacia Michelle Soifer.

