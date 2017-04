11 de abril del 2017 - 22:16

"Esto es guerra": Melissa Loza fue el centro de burlas en reality ¿Por qué?

203 Reproducciones

En la más reciente emisión de “Esto es guerra”, Melissa Loza inhaló talco durante un juego y fue recibió atención médica, el hecho generó la burla de sus compañeros.

“Me entró todo el talco con la boca abierta, me agarró desprevenida… He estado con oxígeno y así quieren que juegue, ya me parece inhumano”, dijo Melissa Loza ante el desconcierto de ‘Esto es Guerra’.

Mira el impresionante antes y después de Yahaira Plasencia