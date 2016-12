Esto es Guerra: Mario Hart emocionó a Korina Rivadeneira con inesperado y lujoso regalo

Durante el intercambio de regalos en Esto es Guerra, Mario Hart se lució con su amiga secreta, quien no era otra que Korina Rivadeneira. El piloto le regaló un lujoso anillo y la venezolana no pudo ocultar su emoción.

“Muchísimas gracias. Yo antes trabajé con Mario, pero no tuve la oportunidad de conocerlo y confieso que no me agradaba mucho. Pero este año tuve la oportunidad de conocerlo y supe la gran persona que eres. Todo lo que dicen de ti me da cólera, porque eres una persona maravillosa”, dijo Korina Rivadeneira.

Cabe mencionar que Mario Hart y Korina Rivadeneira han sido vinculados sentimentalmente en los últimos meses. Si bien ambos se han encargado de asegurar que son buenos amigos y se están conociendo, parece solo cuestión de tiempo que entablen una relación.

Korina Rivadeneira recibió tremendo regalo de Mario Hart en intercambio de regalos, en Esto es Guerra. (Video: América TV)

