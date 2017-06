EEG: lo que no se vio del fuerte enfrentamiento de Rafael Cardozo y Erick Sabater

Este lunes 19 de junio, Rafael Cardozo y Erick Sabater protagonizaron una fuerte pelea en el set de Esto es Guerra luego que el brasileño tuvo fuertes calificativos contra su compañero de trabajo.

Esta vez la producción presentó imágenes de lo que no se vio de este fuerte enfrentamiento, donde Rafael Cardozo y Erick Sabater se ven envueltos de ira y casi se van a las manos.

Erick Sabater y Rafael Cardozo se declararon la guerra, pero Yaco Eskenazi, el capitán de “Los Leones”, les puso este ultimátum para que paren sus discusiones. “Para mí desde un principio fue claro. Rafael cometió un error y lo saldó pidiendo disculpas. Erick tiene todo el derecho de aceptarlas o no. Yo siento que esto es un capricho por parte de los dos. Ya hablé con los dos, ya les dije no quiero que dos leones se sigan peleando porque no me sirven para nada. Mi trabajo es que estemos unidos”, expresó Yaco.