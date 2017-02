Miércoles 08 de febrero del 2017 - 10:09

Esto es Guerra: Krayg Peña hizo gran revelación sobre Korina Rivadeneira

0 Reproducciones

¡Lo dijo! Krayg Peña participó en la sección “las puertas del tiempo” de Esto es Guerra e hizo una gran confesión sobre la relación que mantuvo con Korina Rivadeneira. Así es, el venezolano no se guardó nada y dejó con la boca abierta a todos con sus declaraciones.

“Creo que es una respuesta bien larga. Ella fue una persona que me ayudó en muchos sentidos, no solo con la fama sino con muchas otras cosas durante cuatro años. Ella fue un trampolín pero nunca pensé en aprovecharme de ella. Incluso, cuando la conocí, no sabía que era mediática ni que estaba en la televisión”, dijo Krayg Peña.