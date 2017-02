Viernes 03 de febrero del 2017 - 21:20

Esto es Guerra: Krayg Peña criticó duramente a Mario Hart y le lanzó esta advertencia

26 Reproducciones

Tras la polémica que generó Mario Hart con sus decisiones en Esto es Guerra, el Tribunal le consultó a Krayg Peña a quién hubiera elegido como primera opción para los Leones. El ex de “Korina Rivadeneira”_http://peru.com/noticias-de-korina-rivadeneira-54143 fue claro y no dudó en criticar al capitán de los Leones.

“La decisión está más que obvia. En primer lugar, porque gracias a Patricio es que puede decidir, prácticamente Patricio le regaló la capitanía, o sea que la primera opción tenía que ser Patricio. Si te regalan la capitanía por lo menos no dejes que se vaya al otro equipo”, dijo de manera contundente el venezolano.

“No me gustaría ser de los Leones. No por el equipo, ni quienes lo conforman, solo que todos saben que (Mario Hart) y yo no nos llevamos bien. Todo el mundo lo sabe, tenemos diferencias y discusiones”, añadió.

Cuando Krayg Peña conoció que formará parte de las Cobras, Mario Hart hizo un gesto de tristeza que el venezolano no quiso dejar pasar por alto.

“Vi que Mario puso cara de triste… de verdad deberías estar triste, porque si nos ponen a competir creo que va a ser malo para ti”, le advirtió Krayg a Hart, quien solo atinó a reírse.