24 de mayo del 2017 - 19:13

Esto es Guerra: Korina Rivadeneira tilda de "payaso" a Krayg Peña

En la más reciente edición de Esto es Guerra, Korina Rivadeneira perdió la paciencia con Krayg Peña y lo tildó de “payaso”, por no decidirse entre salvarla a ella o a Alejandra Baigorria.

“Es super incómodo todo esto, nos tienen con un sentimiento horrible en todos estos días. Que vote de una vez, qué tanto le cuesta. Si no quiere votar por mí, que no vote. Pero que se decida de una vez, que no sea tan fastidioso y payaso”, dijo la venezolana, dejando boquiabierto a más de uno.