25 de abril del 2017 - 21:52

Esto es Guerra: Korina Rivadeneira se quebró al hablar de su inesperado matrimonio

342 Reproducciones

Korina Rivadeneira y Mario Hart en el programa Esto es Guerra contaron detalles íntimos de su matrimonio. Los conductores le pidieron a la venezolana que mencione las palabras que le dedicó al piloto antes de que se dieran el sí.

“Ay no quiero hablar de eso porque he estado muy sensible. Lo que dije fue que esto es la prueba más grande de amor que me han dado. No, no puedo”, dijo emocionada Korina.

