Esto es Guerra: Korina Rivadeneira le dedica título a venezolanos y le agradece a Perú por esto

Tras ganar el título como Mejor Guerrera de la temporada, Korina Rivadeneira celebró con Mario Hart. Al término de Esto es Guerra, la venezolana le dedicó el triunfo a sus compatriotas que se encuentran viviendo en el Perú.

“Se lo dedico a todos los venezolanos que están en el Perú. Los quiero mucho. Y gracias al Perú por recibirnos y darnos este amor tan gigante”, dijo Korina Rivadeneira a las cámaras de América Espectáculos, acompañada de un grupo de venezolanas que no dejaron de alentarla en todo momento.

“Estaba muy cansada porque las chicas hicieron un tiempo increíble. Le decía (a Mario) ‘mi amor quiero ganar’ y él me daba aliento. Si no fuera por él que todo el camino me guió, no la hacía”, dijo la guerrera sobre el apoyo que le dio Mario Hart.

Cabe mencionar que este martes 6 de junio se llevará a cabo la final de Esto es Guerra, donde Leones y Cobras se disputarán el trofeo de la temporada.