Esto es Guerra: Korina Rivadeneira destruyó el corazón de Krayg Peña

¡No se guardó nada! Como parte de una de los picantes interrogatorios de Esto es Guerra, Korina Rivadeneira no tuvo reparo en decir que Krayg Peña no le interesa.

“Ahora no siento nada por él (Krayg Peña). Estoy feliz de haber pasado momentos bonitos y malos con él, pero ahora estoy feliz con la etapa que estoy viviendo y no siento nada por él”, fue la respuesta de Korina Rivadeneira al ser consultada por sus sentimientos hacia su expareja Krayg Peña.

Por otro lado, Korina Rivadeneira se animó en hablar sobre sus sentimientos hacia Mario Hart, donde dejó claro que la pasa muy bien al lado del piloto.

“Confío en lo que estamos viviendo y para mí eso es suficiente. Yo confío en el presente y punto, ahora me siento bien con él y la estoy pasando bien. No creo que me vaya hacer algo malo y si lo hace cada quien con su camino y listo”, señaló la venezolana.

