Facundo González pierde la paciencia con Rosángela Espinoza de esta manera

¡Nada tolerante! el argentino Facundo González perdió la paciencia con Rosángela Espinoza en pleno programa en vivo de Esto es Guerra.

Así es, el argentino no toleró que su compañera de “Las Cobras” no pusiera de su parte en una de las pruebas de adivinanzas. “No entiendo por qué te pones primera o segunda, sino no sabes”, sentenció.

Rosángela Espinoza tomó con humor la desesperación de su compañero y prefirió quedarse callada ante la actitud del argentino.