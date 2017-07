Esto opinan los "guerreros" sobre la detención de Eyal Berkover

Luego que la Policía de Extranjería detuvo a Eyal Berkover, los integrantes de Esto es Guerra se pronunciaron al respecto y mostraron su desacuerdo.

Como se recuerda, Eyal Berkover fue intervenido la tarde del jueves por la Policía de Extranjería mientras estaba acompañado de su pareja, la también modelo, Nair Bravo Metz, quienes pusieron resistencia a la autoridad.

Finalmente, este viernes 14 de julio, Eyal Berkover brindó una conferencia de prensa donde mostró un documento firmado por la Cancillería, donde acepta que cometió un error con el modelo israelí.

“Debido a un problema con nuestro Sistema de Trámite Documentario no se pudo verificar a tiempo el ingreso de un recurso de reconsideración”, se lee en el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre Eyal Berkover.

Eyal Berkover aclaró que está haciendo todo conforme a ley y que no merecía el trato que le dio la Policía de Extranjería el último jueves 13 de julio. “Estoy dando la cara y no me estoy escondiendo de nada”, aclaró el joven, quien estuvo acompañado de su abogada y de su novia.