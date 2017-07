Esto dijo Rosángela Espinoza de los coqueteos entre Yahaira Plasencia y Luis Alonso

¡No se guardó nada! Tras las muestras de cariño de Yahaira Plasencia y Luis Alonso en el set de Esto es Guerra, Rosángela Espinoza no se quedó callada y opinó al respecto.

“Cuando siento que algo es sincero no me voy aburrir, pero lo veo tan falso y raro. En realidad no me importa y es parte de ellos”, declaró Rosángela Espinoza para las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Yahaira Plasencia y su nueva ilusión

Yahaira Plasencia y Luis Alonso, integrantes de Esto es Guerra están en boca de todos, pues están siendo vinculados sentimentalmente luego que protagonizaran miradas cómplices durante el programa.

Pero lo que generó más expectativa en todos es que cuando la salsera declaraba para las cámaras de América Espectáculos, el “guerrero” se acercó y le dio un beso en la mejilla Yahaira.

Tras esta escena Yahaira reiteró que siente un cariño por Luis Alonso pero por ahora solo son amigos, sin embargo, no descartó un romance con el integrante de “Los leones”. “Estoy tranquila, conozco a Luis Alonso, me parece un chico buena onda y chévere, pero nada más. Somos amigos. Es buena onda, es respetuoso y como amigos estamos bien (…) Uno no sabe lo que Dios tiene preparado. No descarto nada”, declaró Yahaira a ‘América Espectáculos’.

Esto es Guerra: ¿Nacerá el amor entre Yahaira Plasencia y Luis Alonso? (Video: América TV)