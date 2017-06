Esto es Guerra: Erick y Rafael firman tregua, pero aseguran que no son amigos

Luego de varios días tensos en Esto es Guerra, Erick Sabater y Rafael Cardozo, decidieron dejar de lado sus conflictos y ponerse la camiseta de Los Leones.

Ambos integrantes del reality dejaron en claro que trabajarán juntos por el bien de los equipos, pero que no son amigos.

Como se recuerda, Erick Sabater y Rafael Cardozo se declararon la guerra y, tras una fuerte discusión, casi se van a las manos.

“Tú viniste al programa porque lamentablemente no has funcionado en los programas de otros canales (…) Rafael no voy a discutir contigo”, dijo un furioso Erick Sabater a su compañero de los Leones.