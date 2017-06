Esto es Guerra: Erick Sabater y Rafael Cardozo discutieron y casi se van a las manos

En la más reciente edición de Esto es Guerra, Erick Sabater y Rafael Cardozo se declararon la guerra y, tras fuerte discusión, casi se van a las manos.

“Tú viniste al programa porque lamentablemente no has funcionado en los programas de otros canales (…) Rafael no voy a discutir contigo”, dijo un furioso Erick Sabater a su compañero de los Leones.

“Mis amigos son prueba de que intenté comunicarme contigo y pedirte disculpas. Puedes no aceptar, pero tú ya me estás faltando el respeto al decir que no me consideraron en otros lugares. Te cuento que mientras yo era empleado en dos canales, tú estabas en la noche haciendo stripper”, respondió duramente el brasileño.

Mathías Brivio y María Pía Copello dieron por finalizado el intercambio de palabras y dieron inicio a la competencia. Sin embargo, los guerreros no se calmaron y solo pudieron ser separados por el resto de Leones.