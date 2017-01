Esto es Guerra: Coco Maggio y Facundo González discuten fuertemente por Paloma Fiuza

A Coco Maggio no le gustó nada que Paloma Fiuza cuestionara su rendimiento en Esto es Guerra y el argentino aseguró que era una “pisada”, porque Facundo González “no le permite decir cosas lindas sobre mí” y que “se pone celoso”.

Estas revelaciones sorprendieron a la brasileña y exaltaron a Facundo González, quien de inmediato devolvió el golpe a su compatriota.

“A Paloma no necesito decirle eso. Cuando Coco era conductor, tal vez estaba acostumbrado a que las chicas le digan cosas bonitas, Paloma no es así. Ella tiene al hombre que quiere y me tiene a mí. Siempre va a elegir al mejor, mi mujer sabe lo que tiene que hacer”, dijo Facundo, bastante ofuscado.

“Uno no deja de ser conductor por entrar a un reality. Cuando yo entré en la TV tú todavía te comías los mocos y te limpiaban la ca… Con Paloma tengo la mejor intención, no hay por qué tener celos de nada”, contestó Maggio.

Facundo no se calmó y volvió a lanzarle tremendo misil a Coco, esta vez refiriéndose a la diferencia de edad.

“Tienes razón, tú tienes más años que la escarapela. Le preguntaré a mi viejo para saber qué hacías cuando debutaste en la TV. Yo trabajé en Argentina con el número uno, tú fuiste actor de reparto. Te felicito, pero nunca tuve la posibilidad de verte”, sostuvo el ‘wacho’.

Coco Maggio y Facundo González se enfrentaron por Paloma Fiuza en Esto es Guerra. (Video: América TV)