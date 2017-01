Esto es Guerra: Brenda Carvalho 'puso en su sitio' Facundo González y así le respondió

Brenda Carvalho se mostró bastante molesta por el comportamiento de Facundo González. Cansada de la situación le expresó su fastidio al extrovertido argentino.

Esto se originó durante una competencia donde Brenda sin querer se apoyó en uno de los taper del juego. Ate esto Facundo fue muy irónico con su comentario.

“Yo te quiero mucho Facundo, pero no sé que te ha pasado. Yo te quise entregar una toalla y no me la recibiste. Yo solo te quise apoyar un rato. Si no estas bien, resuelve tus problemas antes de venir al canal. Yo no vengo para pelear, yo vengo a pasarla bien”, expresó Brenda.

Ante esto, Facundo González, señaló que no va a discutir con Brenda porque la quiere y estima mucho. Además es una dama y no se pondrá a discutir.

“Para mí todo esta olvidado. Yo te quiero mucho gordita y no voy a discutir contigo”, indicó el argentino.

te puede interesar