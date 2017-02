Esto es Guerra: así reaccionó Rosángela Espinoza tras eliminación de Lucas Piro de reality

En la más reciente edición de Esto es Guerra, Rosángela Espinoza sorprendió a más de uno luego de que le pidiera al tribunal que no elimine a Lucas Piro de la competencia, pero su pedido fue denegado.

Cuando el bailarín fue llamado por el tribunal para que le informe si era eliminado o no, la ‘chica selfie’ se acercó al micrófono de María Pía y dijo: “De verdad que no me lo esperaba, pero Lucas es uno de los competidores que viene temprano que pone bastante responsabilidad y merece una oportunidad de quedarse, de verdad. Me hubiera encantando hacer un espectáculo de baile junto a él. De todo corazón tribunal le pido si se puede quedar Lucas”.

Sin embargo, pese al pedido de la bailarina, Lucas Piro fue eliminado. “Gracias Ros, muchas gracias producción por confiar, lástima que no me dejaron seguir demostrando, creo que tendría que haber seguido porque demostré en la pretemporada que fui uno de los mejores guerreros. Creo que me gané un lugar dentro de la competencia”, dijo el bailarín antes de retirarse del set.

Rosángela Espinoza sorprendió con la reacción que tuvo tras eliminación del Lucas Piro (Foto: captura video América TV)

