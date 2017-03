15 de marzo del 2017 - 9:26

Esto es Guerra: así reaccionó Mario Hart con la presencia de Leslie Shaw en el reality

627 Reproducciones

Leslie Shaw estuvo presente en la más reciente edición de Esto es Guerra y todas las miradas apuntaron a Korina Rivadeneira. Pero, ¿cómo reaccionó Mario Hart?

En imágenes emitidas por América Espectáculos, Mario Hart primero mantiene una postura indiferente hacia Leslie Shaw, incluso dándole la espalda. Sin embargo, luego es captado mirando a la rubia, cuando esta debía dar a conocer a la primera eliminada de la fecha en “Divas”.

“Habiendo tantos invitados… aparte estoy concentrado en mis cosas y viendo los bailes. Todo tranquilo”, dijo Mario Hart cuando fue abordado por las cámaras de América.

Sobre un posible cruce de palabras entre su pareja y la cantante, el piloto afirmó que “Korina es muy inteligente para saber qué responder y a quien contestar. Es algo ajeno a nosotros, para qué darle importancia”.

Por su parte, Korina Rivadeneira aseguró que estuvo muy tranquila con la presencia de Leslie Shaw, aunque confiesa “pensé que iba a ser tenso”.

“No he estado incómoda, para nada. Pensé que iba a ser tenso porque todos me miraban para ver qué hacía yo. No tengo nada en contra de ella ni ella en contra de mí, no hay por qué. En algún momento se deslizó eso por un comentario que lanzó, pero no me afecta lo que ella pueda decir”, sostuvo la venezolana.