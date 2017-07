Esto es Guerra anuncia ingreso de Carloncho y Rosángela Espinoza sorprende con su reacción

Esto es Guerra confirmó la participación de Carloncho en el reality y Rosángela Espinoza no pudo ocultar sus nervios. ¿Qué sucederá en su reencuentro?

En un video que tenía muy poco de intriga, se pudo ver al ex de Rosángela advirtiendo su pronta visita al set de Esto es Guerra.

“Yo no tengo ningún problema. Además, si me invitan yo voy. La próxima semana estaré en Esto es Guerra”, dice el conductor a través del clip.

Por su parte, Rosángela aseguró no tener problemas con el ingreso de Carloncho, aunque luego recordó que alguna vez habló mal de los realities de competencia.

“La verdad no soy dueña del programa y puede venir cualquier persona. El productor es el que invita. ¿Si tengo problemas? No, el pasado es pisado. Mientras no me falten el respeto, todo bien (…) No hay que escupir al cielo. Alguna ves ciertas personas criticaron este tipo de programas y mira pues, ahora va a pisar este programa”, mencionó la popular ‘chica selfie’.

Por último, se preguntó por qué Carloncho ha sido convocado “si este programa es para jóvenes”.