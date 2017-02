Esto es Guerra: Angie y Nicola revelan el secreto para mejorar su relación

Angie Arizaga y Nicola Porcella fueron portadas de diversos medios luego del escándalo que se desató por los supuestos maltratos psicológicos; sin embargo, eso ya quedó en el pasado y la pareja luce más contenta que nunca. ¿Cuál fue el secreto para mejorar la relación?

“Ya no somos chibolos, entonces creo que después de tantos años uno aprende. No tenemos esas peleas de niños que teníamos antes. Ahora conversamos más. Me encanta que esté creciendo. Más que novios, somos buenos amigos. En eso se basa la relación, en la confianza que ambos nos tenemos”, señaló Angie Arizaga.

Por otra parte, Nicola Porcella señaló que está contento tras su debut como conductor de “Estás en todas”. “Para mí era un sueño conducir y ahora lo hago. Si tengo que opinar sobre ciertos temas, lo haré”, finalizó el chico reality.