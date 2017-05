¿Angie Arizaga y Nicola Porcella pusieron fin a su relación? Esto dijeron

Angie Arizaga y Nicola Porcella rompieron su silencio y hablaron sobre su supuesta ruptura amorosa. Los integrantes de Esto es Guerra dejaron en claro que su relación va por buen camino y no como se especulaba en redes sociales.

“Siempre van a especular mil cosas y para mi son cosas que no tienen importancia. Mi relación con Nicola Porcella va bien, todo está super tranquilo. Siempre van meter a mil personas y no es así, se han creado varias historias en redes sociales pero estoy bien con mi relación y esas cosas no me afectan”, señaló Angie Arizaga.

Por su parte, Nicola Porcella comentó que ya no pasa mucho tiempo con Angie Arizaga porque cada uno está enfocado en su trabajo. “Especulan porque no nos ven juntos y en verdad es porque estamos trabajando un montó. Puede haber una discusión o algo pero no necesariamente es terminar. Cuando sale algo (un supuesto ampay) me río”, señaló el capitán de ‘las cobras’ de “Esto es Guerra”.

¿Qué dijo Angie Arizaga sobre la vinculación entre Nicola Porcella y Alejandra Baigorria? La ‘negrita’ negó todos esos rumores. “Es como un chiste, ya no saben con quien vincular a Nicola Porcella. Creo que si me ven feliz o a él feliz es porque estamos bien”, finalizó.