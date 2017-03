Esto es Guerra: Angie Arizaga no aguantó la presión del jurado y rompe en llanto

Angie Arizaga no aguantó la presión por parte del jurado de “Divas”, secuencia del reality Esto es Guerra y lloró. Como se sabe, este lunes fue la presentación semifinal y hubo muchas sorpresas por parte de la producción.

En esta ocasión, Angie decidió presentarse con un baile moderno. Sin embargo, no recibió las mejores críticas por parte de Tula Rodríguez. La exbailarina tuvo duras palabras al referirse a la coreografía de la integrante de las Cobras.

“La próxima vez, sería bueno que los coreógrafos eligieran los temas y no las mismas participantes. Es mejor para que se vea mejor el baile en el escenario”, señaló.

Ante esto, Angie Arizaga se defendió y señaló que se está haciendo muy bien su trabajo y que ella busca seguir avanzando y aprendiendo.

“Yo me esforcé y me preparé para mi baile. Cada quien escogió su fuerte y para mí esto lo es. Yo respeto las opiniones. Me esforcé y creo que lo hice muy bien”, sentenció entre lágrimas.