Esto es Guerra: Alejandra Baigorria sufrió terrible accidente durante competencia

Alejandra Baigorria pasó un momento tenso durante una de las competencias de Esto es Guerra. ¿Qué pasó? Resulta que la ‘rubia de Gamarra’ sufrió un terrible accidente al intentar jalar una cadena, la cual terminó cayéndole en la espalda.

“No creo que exista algo para que me frene en la final. Es un golpe que me dolió bastante porque la cadena es bien gruesa. Voy a esperar a ver qué me dicen los doctores pero yo creo que si voy a poder continuar”, dijo Alejandra Baigorria.

Posteriormente, el equipo médico de “Esto es Guerra” le aplicó unas cremas a Alejandra Baigorria para calmarle el dolor. Bastaron pocos minutos para que la guerrera se pusiera de pie y continuara con las competencias.

Sin duda alguna, Alejandra Baigorria es una de las participantes más fuertes de “Esto es Guerra” y el tribunal lo sabe muy bien, motivo por el que decidieron colocarla como postulante a la “mejor guerrera” de la temporada.