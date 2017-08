Esto es Guerra: Mario Hart halaga a Krayg Peña y venezolano sorprende con su respuesta

Para nadie es un secreto que Mario Hart y Krayg Peña no llevan la mejor relación en Esto es Guerra, por ello resultó curioso que el piloto destacara la performance de su venezolano en el Show de Talentos, donde caracterizó a ‘La máscara’.

“Les va a sorprender mi respuesta pero ‘La máscara’ estuvo muy bueno. Claro que sé quién está detrás de ‘La máscara’. Hay que ser objetivos, le salió bien”, dijo Mario Hart al programa Estás en todas.

Sin embargo, Krayg no quiso opinar sobre el inesperado halago de su compañero de programa. “Prefiero no comentar, no me interesa ese tema ahora. No me importa”, sostuvo el ex de Korina Rivadeneira.