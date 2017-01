Esto dijo Yahaira Plasencia por su sesión de fotos en Chucuito

Yahaira Plasencia viene siendo el blanco de críticas tras protagonizar una sesión de fotos en el barrio donde alguna vez vivió Melissa Klug, Chucuito (Callao).

Sin embargo, en entrevista para el programa ‘Domingo al día’ Yahaira Plasencia dijo que no sabía que el lugar donde se realizó su sesión de fotos era Chucuito.

“¿Esto es Chucuito? No sabía. Está bonito, me gusta, está lindo. (…) Las locaciones las escogieron ellos [la producción], no yo. Me dijeron playa y esto [Chucuito] es playa. Hicimos fotos en Atahualpa, en la plaza y ahora aquí, no sabía que era Chucuito”, declaró la salsera.

Por otro lado, Yahaira Plasencia dijo que el 2016 fue un año de enseñanzas, por lo que este 2017 arrancará con todo. “Hubo buenos, malos y pésimos momentos. He aprendido mucho. El balance es positivo, he madurado. Este 2017 solo estoy enfocada en mi carrera, en mi familia, en mí y nada más”.

Yahaira Plasencia le responde a sus detractores. (Video: América TV)