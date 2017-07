¡Esta nueva sesión de Alejandra Baigorria te enamorará más de ella!

Alejandra Baigorria lanzó su nueva línea de jeans, para ello no tuvo mejor idea que engreír a sus fieles seguidores con una infartante sesión de fotos e atrevido video.

“Me conocen y yo no paro, esta vez me asocié con la marca DMB Jeans y me hago cargo de todos los diseños, cada prenda pasa por mi supervisión”, contó Alejandra Baigorria.

El fotógrafo a cargo de la atrevida sesión fue el cotizado Rodrigo Diaz, conocido por haber retratado a figuras como Millet Figueroa o Sheyla Rojas y a los integrantes de Esto Es Guerra: Alexis Descalzo y Hugo García.