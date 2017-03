Ernesto Pimentel: ¿Qué respondió a quienes lo acusan de limpiar la imagen de figuras de su canal?

¡No teme a críticas! Ernesto Pimentel respondió a quienes lo acusaron de que en su programa. El Reventonazo de la Chola, busca limpiar la imagen de los personajes de su canal.

“No me afecta ni me incomoda (que me digan que le lavo la cara de mis invitados). No dependo de lo que digan, sino de lo que me gusta hacer. Puedo poner el pecho y decir que nada está armado en mi programa, y no busco perjudicar a nadie”, manifestó la popular Chola Chabuca al diario Trome.

Por el set del ‘El Reventonazo de la Chola’ han desfilado diversas figuras de ‘Esto es Guerra’. En su última edición se presentó Ignacio Baladán y su expareja, Silvana Alicia, quienes hablaron del polémico fin de su romance.

El presentador de televisión agradeció a sus seguidores por hacer del espacio sabatino uno de los preferidos de la teleaudiencia. “Agradezco al público, porque todo este tiempo estamos en el primer lugar del fin de semana y somos el programa más visto de la televisión”, concluyó Ernesto Pimentel.

