Ernesto Jiménez y Alejandra Baigorria: “somos más que amigos”

Alejandra Baigorria y Ernesto Jiménez decidieron ya no ocultar sus sentimientos. La pareja reveló que entre ellos hay mucha química y son mucho más que amigos, pero prefieren no ponerle título a la relación que tienen.

“Nos divertimos mucho cuando salimos. Somos más que amigos y eso está claro. Nos queremos mucho, no sabría cómo llamar a esto, prefiero no ponerle título. Nosotros no estamos pensando si vamos a ser enamorados o cuánto tiempo tiene que pasar para serlo. Si funciona bien, sino no”, indicó Ernesto Jiménez.

Por su parte, Alejandra Baigorria resaltó que le gustan los ojos del panelista de “Amor de Verano”. “¿Si es importante para mí? Claro, somos muy buenos amigos. ¿Cómo son sus besos? No lo sé”, sostuvo Alejandra notoriamente nerviosa.

Ernesto y Alejandra acudieron juntos a la alfombra roja del Avant Premiere XXXREACTIVADO, el nuevo filme protagonizado por el fantástico Vin Diesel, que se estrena hoy en todas las salas de cines del país.

Además, XXXREACTIVADO tendrá como reparto a Samuel L. Jackson, Tony Collette, Nina Dobrev y la sensación del fútbol brasileño, Neymar Jr. y la participación especial de Nicky Jam.

En el Avant Premiere también se hicieron presentes otros personajes de la farándula, tales como Xoana González y su esposo Rodrigo Valle, Karen Dejo, Martín Terrones, Puchungo Yáñez, el reggaetonero Kale, entre otros