Ernesto Jiménez protagoniza bochornosa caída por estar pendiente de su celular

Ernesto Jiménez protagonizó una bochornosa caída por estar pendiente de su celular. Al parecer la conversación estaba muy buena que no se percató que estaba en peligro.

El programa Amor, Amor, Amor, difundió unas imágenes donde se observa al panelista de Espectáculos muy pendiente de su móvil. Sin presagiar que tan solo a unos escasos segundos se resbalaría y caería sobre la vereda.

Todo se originó cuando Ernesto decide embarcar en un taxi a la colombiana Claudia Ramirez. El exchico reality al ser captado solo atina a saludar a las cámaras.

Ante esto, Rodrigo González no dejó de satirizar este momento y fiel a su estilo, lanzó algunos comentarios sobre este bochornoso momento.

Por su parte, Ernesto Jiménez compartió un tuit donde le resta importancia esta caída y decide tomar con humor este pequeño incidente.

El Municipio de Lima me avala: No me caí, me desplomé (a lo hecho, pecho) pic.twitter.com/uRIP7PhoB1