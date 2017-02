Ernesto Jiménez: mira qué le respondió a Alejandra Baigorria tras verla llorar

Luego de saber que Alejandra Baigorria lloró en una entrevista al referirse de él, e incluso indicó que estaba decepcionada, Ernesto Jiménez indicó que él ha preferido mantenerse al margen de la situación. Sin embargo, aclaró que siempre la ha defendido de los ataques, pero esta vez no le nace hacerlo.

“Les deseo lo mejor, que sean felices (con Ignacio Baladán). Yo le tengo muchísimo cariño. ¿Si me duele? Yo estoy tranquilo. Quiero que ella esté contenta, me parece que con él va estar contenta”, indicó Ernesto Jímenez, quien confirmó que bloqueó de sus redes a la rubia, pues “no quiero ver cosas que no tenga interés de ver, no tengo nada más que aportar a la historia”.

Al ser interrogado por Jazmín Pinedo sobre las declaraciones de la rubia, Ernesto Jiménez aclaró que todo lo que está pasando no es su responsabilidad, y Alejandra Baigorria no tendría que estar decepcionado de él porque hasta el momento, él no ha hablado nada del tema.

Ernesto Jiménez respondió a Alejandra Baigorria. (Video: Espectáculos)

“Yo hasta el momento he tratado de mantenerme al margen de la situación. Es cierto, en este programa hablan de espectáculos, pero no tengo nada que ver de lo que sale. Yo no participo (en los comentarios). El tema de la defensa es una voluntad, forma parte de mi libertad. Yo decido cuándo o no meto la cara. Yo aquí no estoy haciendo nada en contra de Alejandra. Eso no está pasando”, indicó.

“Entiendo que estés mal (a Alejandra Baigorria), que tu familia la esté pasando mal y me apena, pero de este tema yo no he participado nada. Mi silencio no puede afectar a nadie. Yo agradezco (a la producción) que no se me permita participar en estas notas. No porque siempre lo he hecho se tiene que hacer costumbre. No quiero que de esto alguien responda, quiero que esta sea mi última declaración. Si hubiese dicho algo, recrimínenme por mis palabras, pero no he dicho nada. Todo lo que está pasando no es mi responsabilidad”, continuó el animador, quien dijo que solo se atrevió a hablar porque Alejandra lo nombró en el programa de la competencia.

Finalmente, sobre la supuesta relación entre Ignacio Baladán y Baigorria, indicó que no se siente traicionado, pues nunca tuvo una relación formal con la rubia.