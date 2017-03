Erick Sabater y Stefano's Tatto se unen en campaña solidaria "Tatuando por el Perú"

Stefano’s Tattoo, el estudio de tatuajes más importante del Perú, pondrá en marcha la campaña “Tatuando por el Perú”, que se realizará este domingo 2 de abril, entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche, en su local del Centro Comercial MegaPlaza en Lima Norte, con la que pretende recolectar alimentos y productos de higiene personal, para ser donados a las zonas del país más azotadas por los más recientes desastres naturales que han paralizado el país.

Ser parte de esta campaña es muy sencillo, solo se tiene que donar el equivalente a 100 nuevos soles, convertidos en un “pack de supervivencia familiar”: alimentos no perecibles (arroz, azúcar, avena, fideos, etc) o de higiene personal (papel higiénico, bloqueador solar, pasta dental, etc), para intercambiarlos por un tatuaje que será por uno de los artistas de Stefano’s Tattoo, considerados como los más requeridos del medio.

“Atenderemos por orden de llegada, sin citas, no covers, no dedos, no cuello, únicamente a mayores de edad, tatuajes en un solo color, diseños preestablecidos y también puedes traer tu propio diseño que no exceda los 5 × 5 centímetros. Tu tatuaje estará lleno de un feeling inigualable, porque ayudaste que nuestro lado más humano se quede impreso en ti por siempre”, explica Stefano’s Tattoo.

¿Qué contiene el pack de supervivencia familiar?

Comida: 5 latas de atún, 5 paquetes de fideos, 2 kilos de avena, 3 litros de leche fresca, 2 kilos de menestras, 2 kilos de azúcar, 3 kilos de arroz, 1 litro de aceite, 1 kilo de sal.

Higiene personal: 2 paquetes de pañitos húmedos, 4 rollos de papel higiénico, 2 pastas dentales, 4 cepillos de dientes, 1 frasco de shampoo, 1 bloqueador solar, 1 repelente, 1 paquete de algodón, 1 frasco de alcohol, 1 frasco de gel antibacterial, 2 jabones de tocador, 1 paquete de toallas higiénicas.