Erick Sabater se va de Lima y deja este mensaje a Michelle Soifer

Erick Sabater brindó un enlace en vivo con el programa En Boca de Todas desde el aeropuerto, lo que sorprendió fue que anunció que hoy no irá a Esto es Guerra porque se iba de nuestro país para cumplir unos compromisos.

Antes de irse no pudo evitar referirse a la polémica en la que se vio envuelto luego que le robara un beso a Michelle Soifer en Esto es Guerra. Eso desencadenó un enfrentamiento con Kevin Blow, quien anunció que se ha distanciado de la “guerrera”.

El dominicano le envió un mensaje a Michelle donde aseguraba que la modelo no estaba siendo honesta frente a cámaras. “Ayer yo salí muy fastidiado por muchos motivos. Yo creo que mi situación se expuso de una manera que no tenía que ser, porque yo iba asumir mi responsabilidad como una persona que cometió el error de haber tomado el atrevimiento de robar un beso y no me arrepiento, pero sí puedo decir algo es que a mí no me gusta que Michelle transmita algo en televisión y detrás de cámaras transmite otras cosas. Si ella se siente confundida no es mi culpa”, manifestó el dominicano.