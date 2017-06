Erick Sabater pide disculpas a Michelle Soifer por robarle un beso

Erick Sabater quiso justificar el beso que le robó a Michelle Soifer, el modelo señaló que no lo hizo de mala fe y él solo cumplía el reto que se le había destinado en Esto es Guerra.

“Le pido disculpas si se sintió ofendida. Mi intensión no fue eso. Ella no quiso aceptar, ella puso mil pretextos para no participar en el reto. Como lo dije, yo estoy dispuesto a cumplir cualquier reto, nada me limita”, expresó para América Espectáculos.

Sobre la reacción de los padres de Michelle Soifer, Sabater, señaló que les tiene mucho aprecio y que les guarda mucho cariño por todo los años que lo quisieron como un hijo.

“Hay un cariño y un respeto hacia ellos sin importar si yo regresaría o no con Michelle. Para mí, la señora es como mi mamá y le tengo mucho cariño y su papá es una persona maravillosa para mí”, indicó el dominicano.