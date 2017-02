Erick Sabater no se guarda nada y le dice todo esto a su ex Michelle Soifer

¡Se acabó el amor! Erick Sabater tildó de soberbia a Michelle Soifer luego de ver su presentación en el reality “Esto es Guerra”, donde tuvo un fuerte intercambio de palabras con Patricio Parodi.

“La vi como una persona soberbia. No me gustó, pero también voy a resaltar algo, porque ella (Michelle Soifer) dijo que sería la Michelle de antes y no sé qué le está pasando. La vi soberbia, yo conocí la parte sensible de ella, pero ahora la desconozco”, señaló Erick Sabater.

Pero eso no es todo, Erick Sabater también se refirió a Kevin Blow, quien estuvo al lado de Michelle Soifer durante su presentación. “Sí lo vi, claro, porque ahora es el chofer, el que le carga las maletas, parece que tomó mi ‘chamba’. No sé si trabaja de asistente, el que limpia las sábanas. Yo también apoyé mucho a Michelle, porque era su pareja, su futuro esposo, esa era la diferencia”, agregó.

Asimismo, el modelo quiso dejar en claro que no extraña para nada a Michelle Soifer y que no tiene nada en contra de ella. “Ahora mismo, no la extraño, pero quiero dejar en claro que no tengo nada en contra de ella ni de su familia”, finalizó.

