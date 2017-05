Erick Sabater: "Mi relación con Michelle Soifer fue bonita pero es pasado"

“Claro que estoy vigente, en todo el sentido de la palabra”, fue la respuesta de Erick Sabater a sus detractores, quienes indican que solo se cuelga de Michelle Soifer.

“Soy el que más produce, yo siempre me he mantenido vigente en todos el sentido de la palabra, que no quiera estar en un programa es porque no me conviene. Cuando pueda retornar a la televisión lo haré pero felizmente trabajo no me falta”, indicó el exintegrante de Esto es Guerra.

La expareja de Michelle Soifer resaltó que la producción del reality de América TV le ha dejado las puertas abiertas para ingresar cuando él quiera, sin embargo, siente que “las cosas de mi relación pasada no han terminado en su totalidad y no quiero incomodidad ni que se malinterprete todo”.

Consultado sobre los dimes y diretes existentes entre la cantante y él, el exMister Universo aclaró que nunca habló mal de Michelle ni viceversa, los demás “han querido distorsionar el mensaje”.

“Yo tengo un respeto muy bonito por la relación que tuve, pero ahora estoy viviendo mi presente. Ahora ella está pasando por un momento difícil y no soy quién para juzgarla. ¿La prensa le está dando duro? Ella es una persona polémica, muy coyuntural, la prensa la busca pero no puede dar declaraciones que le favorezcan a otro canal”, explicó.

Consultado por si descarta alguna reconciliación con Soifer, el modelo dijo: “Cuando viví mi relación era respetada y bonita. Hay mucha gente que le agradó mucho mi relación pero es pasada. Yo estoy soltero y trato de vivir mi vida a plenitud. Ella también está viviendo su vida”.

Finalmente habló sobre su situación migratoria, resaltando que todo está bien. Sin embargo, no puede lamentar lo que vive hoy en día Korina Rivadeneira.

“Mi situación legal es perfecta. Gracias a Dios estoy bien porque he sido correcto. Korina me da mucha pena pero también tiene que pagar el precio de haber hecho las cosas mal. Espero que se solucionen las cosas”, concluyó.

Erick Sabater dio estas declaraciones tras anunciar la nueva colección de los lentes MB Lens, marca de la cual también es imagen Michelle Soifer.