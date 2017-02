Viernes 24 de febrero del 2017 - 9:11

¿Erick Sabater acusó a Michelle Soifer de haberle robado?

64 Reproducciones

¡Ya no quiere callarse! El modelo dominicano Erick Sabater acusó a su expareja Michelle Soifer y Kevin Blow de haberle robado una moto que la ‘guerrera’ le regaló hace tres años.

“Estás dos personas me robaron una moto que ella me regaló hace tres años, aprovechó que la moto estaba al nombre de su hermana porque yo no había podido hacer esos trámites y lo hicieron cuando yo estaba en Colombia”, sostuvo ofuscado el dominicano ante las cámaras de América Espectáculos.