Erick Elera: "la situación con la madre de mi hija ha mejorado"

Erick Elera reveló algunos detalles de su vida privada. El artista conversó con Peru.com y contó que la relación con su exesposa, Analía Rodríguez, ha mejorado por el bienestar de su hija.

“Yo por mi parte, tengo una relación bastante buena con la mamá de mi hija. Se dijeron muchas cosas en su momento y callé otras por respeto a mi hija. Las cosas pasaron por algo y solo nos queda ser buenos padres por el bien de nuestra hija. Con su mamá yo siempre voy a tener la mejor disposición y ahora nos llevamos mucho mejor”, expresó.

“No hay problemas, yo estoy en otra etapa de mi vida. Mi pareja se siente muy bien conmigo, tenemos una buena relación y mi exesposa no tiene problemas que mi hija comparta con los 3 y salgamos sin ningún problema”, agregó.

Por otro lado, Erick Elera aseguró que está en el mejor momento de su vida y que su relación con Allison Pastor sigue creciendo y que no se hace problemas por su estancia en Combate.

“Tenemos una relación muy bonita. Estoy haciendo las cosas bien para que funcionen. Me estoy tomando el tiempo de hacerlo. No tengo ningún problema de que ella pertenezca a un reality. Me da gusto que siga creciendo en su carrera y si hay oportunidad de ir y sorprenderla, lo haría. Me gusta que las cosas fluyan y que no sean armadas, eso no va conmigo”, señaló a Perú.com.

Como se sabe, Erick Elera y Nataniel Sánchez serán parte del elenco de la nueva serie de Efraín Aguilar: Cumbia Pop. Nuevamente, el también actor, compartirá roles con la guapa actriz nacional.

“Nos llevamos muy bien, no es la primera vez que trabajamos juntos. En abriel empezamos a grabar. Habrán nuevas caras y muchos que estuvieron en Al Fondo Hay Sitio trabajaran en Cumbias Pop, así que estamos esperando solo las grabaciones”, puntualizó.

