Erick Elera deja atrás a 'Joel' y así será su personaje en nueva serie

Erick Elera cuenta los días para reaparecer en la TV. Y es que el actor regresa a las pantallas como parte del elenco de De vuelta al barrio, miniserie que reemplazará a Al Fondo Hay Sitio.

“Estoy feliz. Pienso que las producciones de Gigio Aranda (guionista) son interesantes, así que acepté con mucho agradecimiento. Creo que es el reto más importante de mi carrera hasta ahora”, dijo Erick Elera a Perú21.

“Mi personaje se llamará Oliverio, es una persona que viene de provincia. Todavía no sabemos si maneja el dejo provinciano o no, pero es un chico que viene a luchar por su futuro y buscar un trabajo. Me imagino que tendrá su cuota de humor, pero debe tener de todo para que a la gente le guste”, añadió el actor.

Asimismo, confirmó que también protagonizará la serie Cumbia Pop, aunque aquí su personaje “no está tan tirado a la comedia”.

“Las grabaciones de Cumbia Pop empezarán en abril. De todas maneras se realizará. Se está viendo la posibilidad de que la protagonista sea alguien del extranjero o en todo caso del Perú (ante la renuncia de la actriz Nataniel Sánchez). Ya está casi todo listo, solo faltan algunos detalles”, manifestó.

