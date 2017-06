Enrique Victoria: reconocido actor se encuentra delicado de salud

El destacado actor Enrique Victoria se encuentra muy delicado de salud, así lo confirmó su hijo, el también actor Carlos Victoria, a través de su cuenta de Facebook.

“He dado muchas vueltas para decir lo que voy a decir en vista de las constantes preguntas que me han hecho y que agradezco por su interés. En el mes de noviembre de 2016, mi padre Don Enrique Victoria sufrió un surmenage. A raíz de esto perdió mucho peso, lo que hizo que se acrecentara una artrosis severa en sus rodillas, lo que le impide moverse o caminar con mas frecuencia”, inició el actor en una publicación reciente en Facebook.

“Papá está en su casa siendo atendido por mi hermana Ines Victoria Álvarez y mi sobrino hijo, Piero Ureta Victoria. Esto, más otras dolencias que han aparecido, por su edad (91), hace que papá ya no pueda trabajar. No es fácil para nosotros aceptar esto, pero no queda más remedio. Él no quiere recibir visitas ni llamadas. Cualquier pregunta por favor conmigo”, añadió Carlos Victoria.

Como se sabe, Enrique Victoria Fernández es un destacado actor con una extensa trayectoria en la TV, teatro y el cine nacional. Ha participado en casi una decena de películas, más de 30 telenovelas y cerca de 300 comedias de teatro.

Una de sus participaciones más recientes fue en la película peruana ‘Viejos amigos’ (2014), junto con Ricardo Blume y Carlos Gassols, en una producción que narra la historia de tres ancianos que roban las cenizas de su difunto amigo y pasan por una serie de aventuras.