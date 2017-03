Emilia Drago: "Estoy harta de las frases y miradas cochinas hacia la mujer"

La actriz Emilia Drago utilizó su cuenta de Facebook para expresar su rechazo e impotencia contra el acoso callejero de la que son víctimas las mujeres.

“¡Me cansé! Estoy harta de ver todos los días hombres que voltean a verle el poto a la mujer que pasa a su lado. Estoy harta de que cada vez que paro en un semáforo tenga que ver siempre a alguien hacerlo”, indicó Emilia en el inicio de su publicación.

La recordada esposa de Carlos Alcántara en Asu Mare contó lo mal que se sintió al ver como un desconocido “miraba de pies a cabeza” a tres mujeres que cruzaron frente a él.

“El otro día estaba parada en una esquina (dentro del carro) y vi cómo un señor que cuidaba un local de comida miró a 3 mujeres distintas en menos de un minuto. A todas las miró de pies a cabeza. Y yo ahí, dentro de mi carro sin saber qué hacer. Si bajarme y encarar al tipo o no hacer nada por miedo. Y efectivamente no hice nada porque me da terror. Me da miedo tener que enfrentarme a los hombres mañosos de la calle”, relató Emilia Drago.

“Las mujeres estamos atadas de pies y manos. Yo realmente no sé qué hacer y cada día que pasa me molesta más tener que recibir y ver a otras mujeres recibiendo frases y miradas cochinas. Sé que no voy a cambiar nada escribiendo esto, pero por lo menos comparto lo que siento”, añadió la joven actriz.

