Emanuel Soriano: "Me siento honrado de interpretar a Felipe Pinglo Alva"

La historia de amor más emblemática de los peruanos, sintetizada en la letra del vals “El Plebeyo”, creación del insigne compositor Felipe Pinglo Alva, llegará a las tablas protagonizada por los jóvenes actores Emanuel Soriano y Andrea Aguirre. La temporada, que irá durante todo un mes, arrancará el próximo 5 de agosto.

“Me siento honrado de interpretar a un enigma del criollismo, pero también del arte y de la poesía, porque Felipe Pinglo es un poeta. Para mí es un honor representarlo al lado de estos fabulosos compañeros”, afirma Soriano. “Me he informado bastante de la época, del comportamiento de entonces, de las palabras que se usaban para que esto sea real”, acota el actor que interpreta al joven Plingo, en los años 20.

Emanuel Soriano comparte el rol protagónico con Andrea Aguirre, joven cantante y actriz salida de la cantera lírica, una verdadera promesa del canto y la actuación. Ella será Giannina Zuccarello, bella joven por cuyo amor Pinglo compone “El Plebeyo”. “Desde los 16 años soy cantante, me he formado en música clásica, pero también me gustan otros géneros. Giannina es una adolescente de 16 años, muy cálida, muy inocente, muy entregada a sus sueños”, sostiene la joven.

Sobre las razones para hacer un musical basado en la vida ficcionada de Felipe Pinglo Alva nos habla Carlos Tolentino, el director de la obra. “Quienes hacemos teatro sabemos que es importante resignificar a ciertos personajes de nuestra historia, volverlos a ver con otros ojos y darles un significado diferente de cómo nos fue ensañado. Con nuestros grandes autores: Vallejo, Pinglo y tantos otros, sucede que cada uno tiene su propio Pinglo y su propio Vallejo. La historia también se puede aprender a través del teatro”, afirma.

También son parte de esta realización, María José Vega, Tatiana Espinoza, Rolando Reaño, Renato Medina, Fernando Pasco, Gonzalo Candela, Anaí Padilla, Fabrizio Aguilar, Alexandra Graña, Trilce Cavero, Attilia Bochetti, Diego Rivera, Julie Freundt, Willy Terry, Mario Froilán, Martín Abrisqueta, Américo Zúñiga, Emilia Mendoza y Andrés Ceballos, entre otros.

Lo que debes saber

Lugar: Teatro Municipal de Lima.

Temporada: Del 5 al 31 de agosto (15 funciones, de jueves a domingo).

Entradas: A la venta en Teleticket desde S/ 11.50.