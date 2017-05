Edu Saettone reapareció en TV luego que el Poder Judicial cambió su condena

Luego que el Poder Judicial cambió la sentencia de prisión efectiva a suspendida a Edu Saettone, el conductor y músico reapareció en televisión nacional en una entrevista con el programa dominical Panorama.

El músico y conductor señaló que no se presentó ante la justicia para cumplir la sentencia, que lo enviaba a la cárcel, porque consideró que esta era “desproporcionada” y que “no la aceptaba”.

Durante la entrevista, Edu Saettone explicó por qué no se acercó a los familiares de la víctima tras el accidente. “Me aconsejaron que no era el mejor momento para acercarme, lamento haberles hecho caso…debí de ir”, contestó.

En diálogo con “Panorama”, Edu Saettone afirmó que no se presentó ante la justicia porque consideró que su condena era “desproporcionada”. (Video: Panorama)

Sobre el momento del accidente, Saettone dijo que no iba a excesiva velocidad tal como lo asegura la familia. “Yo iba por el carril derecho, yo no iba a más de 40 km/h. Me viene una coaster embalada a recoger a una pasajera que se encontraba al lado derecho. Eso me obliga a frenar, una vez que freno el carro gira y la cola del carro golpea a la señora”, recuerda.

Finalmente, Edu Saettone dijo estar arrepentido. “Yo tengo un dolor enorme y reitero mi arrepentimiento de no haberme acercado a la familia en un primer momento”.

Edu Saettone indicó que tiene derecho a una “segunda instancia y a un apelación”. (Video: Panorama)

¿Por qué fue sentenciado?

Recordemos que en el 2012, el presentador de radio y televisión fue acusado de homicidio culposo por ser sindicado de causar la muerte de una mujer de 69 años en un accidente vehicular.

María Elena Colorado murió de un traumatismo encéfalo-craniano severo, causado, según el parte, luego de haber sido embestida por la camioneta de Edu Saettone.

